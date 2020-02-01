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Ще 10 телеканалів можуть закодувати супутниковий сигнал

Субота, 1 лютого 2020, 11:00
 

10 українських телеканалів, які не входять до медіагруп, найближчим часом можуть закодувати свій супутниковий сигнал, серед них - MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-Кус", "36.6", "Дача" та "Епоха".

Про це повідомляє "Телекритика" з посиланням на представників перерахованих телеканалів.

Зокрема, генпродюсер MusicBox Сергій Кобель у коментарі виданню підтвердив дату кодування - 1 березня.

Водночас прес-служба каналу Xsport зазначила, що рішення про кодування вже ухвалене, коли саме це станеться, повідомлять згодом.

"Директор PayTV-напрямку Film.UA Наріман Гусейнов повідомив, що група веде "певну роботу" у питанні кодування "Кус-Куса", "36.6", "Дачі" та "Епохи", - пише "Телекритика".

За словами генпродюсера групи "Континент ТБ" ("Трофей", "Терра", "Наука" та "Фауна") Андрія Медведя, канали  будуть закодовані найближчим часом.

Нагадаємо:

Чотири медіагрупи - StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп" - у ніч на 29 січня закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику.

В Україні працюють два великих супутникових оператора - Viasat і Xtra TV. Щоб мати можливість користуватися послугами цих компаній, абоненти "Відкритого супутника" повинні встановити провайдерский приймач і щомісяця платити абонентську плату. У відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві і ще ряд телеканалів. Їх близько 40.

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