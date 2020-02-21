Рада просить Зеленського скасувати блокування супутникових каналів

Верховна Рада підтримала запит депутата від "Слуги народу" Миколи Задорожнього до президента щодо запровадження мораторію кодування супутникового телевізійного сигналу українських телеканалів

Про це повідомляє сайт парламенту.

За відповідне рішення проголосували 255 нардепів.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що супутникові сигнали заблокують десять українських телеканалів. Крім перерахованих вище свій сигнал планували закодувати також телеканали Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука и Фауна".

Пізніше стало відомо, що ще 5 каналів закодують супутниковий сигнал у кінці лютого

Чотири медіагрупи - StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп" - у ніч на 29 січня закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику.

В Україні працюють два великих супутникових оператора - Viasat і Xtra TV. Щоб мати можливість користуватися послугами цих компаній, абоненти "Відкритого супутника" повинні встановити провайдерский приймач і щомісяця платити абонентську плату. У відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві і ще ряд телеканалів. Їх близько 40.

Телеканали кодують свій супутниковий сигнал системою умовного доступу Verimatrix. Кодований сигнал телеканалів буде підніматися на супутник Astra 4A через передавальну станцію телегрупи "1+1 media".

Економічна правда