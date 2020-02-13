Ще 6 каналів закодують супутниковий сигнал у кінці лютого

Група "1+1 медіа" 29 лютого кодує на своєму супутнику канал "УНІАН", також буде закодовано сигнал нішевих каналів MusicBox, "Кус-Кус", "36.6", "Дача" і "Епоха".

Про це повідомляє "Телекритика" з посиланням на прес-службу "1+1 медіа".

Телеканали кодують свій супутниковий сигнал системою умовного доступу Verimatrix. Кодований сигнал телеканалів буде підніматися на супутник Astra 4A через передавальну станцію телегрупи "1+1 media".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що супутникові сигнали заблокують десять українських телеканалів. Крім перерахованих вище свій сигнал планували закодувати також телеканали Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука и Фауна".

Чотири медіагрупи - StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп" - у ніч на 29 січня закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику.