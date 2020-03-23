Курс валют на 23 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

23 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,95 - 28,12 гривні;

Євро – 29,91 - 30,09 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,41 – 28,26 гривні. Євро купують по 29,14 гривні, продають по 30,22 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,85 - 28,15 гривні, євро - 29,36 - 29,92 гривні.

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Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 березня на рівні 27,74 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64 (на 20 березня - 30,09 гривні).

20 березня котирування гривні до долара на відкритті встановилися на рівні 27,81 - 27,88 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.

Економічна правда