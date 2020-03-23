Новини 23 березня: АТБ підвищує ціни, уряд закриває аеропорти, пенсії на картку

Про закриття аеропортів. Кабмін на позачерговому засіданні 23 березня заборонив громадянам покидати Україну з туристичною метою з 12:00 24 березня, діяльність усіх аеропортів, окрім "Борисполя", буде припинена.

Про пенсії на картку. Національний банк пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інші виплати в безготівкову форму для недопущення поширення нового коронавірусу. Голова правління "Укрпошти" Ігор Смілянський розкритикував заяву НБУ. Він наполягає на праві пенсіонерів оперативно перейти до отримання пенсії через пошту, а також планує зробити послугу адресної доставки з карти безкоштовної.

Про підвищення цін. "АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.

Про МВФ. Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу.



Про промисловість. У лютому 2020 року індекс промислової продукції становив 96,9% - на 1,5% менше ніж у лютому 2019-го. За січень 2020-го промисловість впала на 5,1 %.

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