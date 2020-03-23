В "Укрпошті" розкритикували пропозицію НБУ нараховувати пенсії тільки на картку
Глава правління "Укрпошти" Ігор Смілянський наполягає на праві пенсіонерів оперативно перейти до отримання пенсії через пошту, а також планує зробити послугу адресної доставки з карти безкоштовної.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook і в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.
"Колеги з НБУ - я зараз дам ваш телефон тим пенсіонерам, які застрягли в своїх будинках в селі і не можуть доїхати до райцентру щоб зняти гроші на життя. А Ви потім іншим поясніть як це зашибісь отримувати там гроші на карту, добре? Коли в мирний час туди назад коштувало доїхати до 100 гривень.
Думати раніше треба було коли я Вас 3 роки просив дати нам право відкрити рахунки ", - резюмує глава "Укрпошти".
Також Смілянський зазначив, що банки є лише в 6% населених пунктів України.
Серед рішень голова оператору називає переведення пенсіонерів на отримання виплат через "Укрпошту".
"У нас є рішення - і воно буде вже найближчим часом винесено на розгляд Кабінету міністрів: швидко переводити пенсіонерів в селах на отримання пенсій в "Укрпошті". Приймати їх заяви і не тероризувати людей", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".
Смілянський також зазначив, що в планах компанії - зробити послугу доставки коштів з банківської карти "З картки додому" листоношами "Укрпошти" безкоштовною (зараз комісія послуги 1% від суми переказу + 19 грн).Смілянський також повідомив, що проситиме Кабмін зобов'язати Пенсійний фонд дотримуватися вже існуючі закони і надати пенсіонерам можливість вибору місця отримання пенсійних виплат.
За словами гендиректора "Укрпошти", заяви від пенсіонерів в ситуації, що склалася в порядку винятку можна дозволити приймати в телефонному або письмовому форматі, передавши їх через листоношу.
Нагадуємо:
Національний банк пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інші виплати в безготівкову форму для недопущення поширення нового коронавірусу.
"Готівка потенційно може бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку", - йдеться у повідомленні НБУ.
З 17 березня Кабмін припинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів, щоб зупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.
Українська банківська система змінює свою роботу через коронавірус та карантинні норми.
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Економічна правда
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