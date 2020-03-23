В "Укрпошті" розкритикували пропозицію НБУ нараховувати пенсії тільки на картку

Глава правління "Укрпошти" Ігор Смілянський наполягає на праві пенсіонерів оперативно перейти до отримання пенсії через пошту, а також планує зробити послугу адресної доставки з карти безкоштовної.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook і в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"Колеги з НБУ - я зараз дам ваш телефон тим пенсіонерам, які застрягли в своїх будинках в селі і не можуть доїхати до райцентру щоб зняти гроші на життя. А Ви потім іншим поясніть як це зашибісь отримувати там гроші на карту, добре? Коли в мирний час туди назад коштувало доїхати до 100 гривень.

Думати раніше треба було коли я Вас 3 роки просив дати нам право відкрити рахунки ", - резюмує глава "Укрпошти".

Також Смілянський зазначив, що банки є лише в 6% населених пунктів України.

Серед рішень голова оператору називає переведення пенсіонерів на отримання виплат через "Укрпошту".

"У нас є рішення - і воно буде вже найближчим часом винесено на розгляд Кабінету міністрів: швидко переводити пенсіонерів в селах на отримання пенсій в "Укрпошті". Приймати їх заяви і не тероризувати людей", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Смілянський також зазначив, що в планах компанії - зробити послугу доставки коштів з банківської карти "З картки додому" листоношами "Укрпошти" безкоштовною (зараз комісія послуги 1% від суми переказу + 19 грн).Смілянський також повідомив, що проситиме Кабмін зобов'язати Пенсійний фонд дотримуватися вже існуючі закони і надати пенсіонерам можливість вибору місця отримання пенсійних виплат.

За словами гендиректора "Укрпошти", заяви від пенсіонерів в ситуації, що склалася в порядку винятку можна дозволити приймати в телефонному або письмовому форматі, передавши їх через листоношу.

Нагадуємо:

Національний банк пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інші виплати в безготівкову форму для недопущення поширення нового коронавірусу.

"Готівка потенційно може бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку", - йдеться у повідомленні НБУ.

З 17 березня Кабмін припинив роботу підприємств, діяльність яких передбачає приймання відвідувачів, щоб зупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Українська банківська система змінює свою роботу через коронавірус та карантинні норми.

"Укрпошта" продовжуватиме працювати у звичайному режимі та просить уникати черг та не заходити за обмежувальні лінії біля стійок обслуговування клієнтів.

Економічна правда