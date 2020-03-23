"АТБ" підвищує ціни на "борщовий набір" та товари першої необхідності

"АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії передає Інтерфакс-Україна.

У компанії повідомляють, що продукти з "борщового набору" (картопля, капуста, цибуля, морква) подорожчали на 35-128%, цукор - на 8%, макаронні вироби - на 9,5%, крупи - на 11%, гречка - на 51%, борошно - на 5%, яйця - на 6%.

"Компанія "АТБ-Маркет" змушена підвищити ціни на продукти харчування та товари першої необхідності. Така ситуація пов'язана зі стрімким зростанням закупівельних цін від постачальників не тільки для торговельної мережі АТБ, а й для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, підвищення цін постачальників пов'язані з карантинними заходами, зокрема із забороною на велику кількість працівників в одному приміщенні, транспортними обмеженнями.

Нагадуємо:

Мережа магазинів "АТБ" з 19 березня ввела обмеження на кількість покупців у магазинах деяких населених пунктів, а з 18 березня - обмеження на продаж товарів в одні руки.