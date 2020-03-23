Українська промисловість уповільнює падіння з 5% до 1,5% — Держстат

У лютому 2020 року індекс промислової продукції становив 96,9% - на 1,5% менше ніж у лютому 2019-го . За січень 2020-го промисловість впала на 5,1 %.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Держстат вказує, що у порівнянні з січнем цього року промислове виробництво в лютому зросло на 0,4%, проте з урахуванням сезонного фактора знизилося на 0,2%.

У переробній промисловості в лютому-2020 (до лютого-2019) падіння склало 0,4%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 1,8%, у добувній промисловості і розробці кар'єрів - 4,1%.

В цілому за два місяці цього року промвиробництво в Україні скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,1%

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Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні в січні знизилося на 5,1% (в порівнянні з січнем 2019-го року) та скоротилось на 8,4% в порівнянні з минулим місяцем.

Реальний валовий внутрішній продукт у 2019 році порівняно з 2018 роком збільшився на 3,2%. У 2018-му цей показник був 3,4% (в порівнянні з 2017-м).

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Економічна правда