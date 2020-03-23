Кабмін вирішив закрити усі аеропорти, окрім "Борисполя"

Кабмін на позачерговому засіданні 23 березня заборонив громадянам покидати Україну з туристичною метою з 12:00 24 березня, діяльність усіх аеропортів, окрім "Борисполя", буде припинена.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр Денис Шмигаль.

"Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, - буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств.



Ми розуміємо, що рішення не популярне та не зручне. Але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають. Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи", - написав він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.

Читайте також: Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн

Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан

Економічна правда