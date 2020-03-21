НБУ зможе надати рефінансування банкам

Національний банк готовий підтримувати банківську систему в режимі рефінансування, якщо буде така необхідність.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Ми також знизили фактично до нуля вартість безготівкових операцій комерційних банків. Очікуємо того ж кроку від комерційних банків - зниження вартості операцій онлайн. Ми кожен день як НБУ присутні на валютному ринку, щоб згладжувати валютні коливання", - зазначила заступник голови Нацбанку.

Також вона зазначила, що регулятор не планує вводити ніяких обмежень по роботі банківської системи.

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Національний банк днями затвердить стандартні правила кредитних канікул для всіх.

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18 березня Президент Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Зокрема, з 1 березня 2020 року до 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит.

Також у вказаний період не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ.