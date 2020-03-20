Всі розділи
Укр / Рус

Старт роботи системи електронних платежів НБУ у режимі 23/7 переносять через карантин

П'ятниця, 20 березня 2020, 20:31
 

Нацбанк переносить термін запровадження системи електронних платежів НБУ (СЕП) у режимі 23/7.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це зумовлено розумінням труднощів, які виникли у персоналу банків y зв'язку із встановленням на території України карантину та заходами щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. 

Новий регламент роботи СЕП буде запроваджено через 30 календарних днів із дня закінчення карантину. Національний банк повідомлятиме про це додатково", - йдеться у повідомленні.

Раніше НБУ планував перехід СЕП на розширений регламент роботи з 1 квітня 2020 року, що передбачало доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Крім цього, НБУ на період карантину скасував тарифи за платежі в СЕП.

Протягом цього періоду Нацбанк не стягуватиме з банків плату за здійснення розрахунків у системі - зокрема, з 24 березня скасовується діюча плата для банків за оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у СЕП.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ: Попит на валюту поступово вгамовується 20 березня 2020, 20:03
НБУ днями затвердить правила кредитних канікул для всіх 20 березня 2020, 12:44
Смолій про вимоги від МВФ: Ми очікуємо, що Рада проголосує за два закони 20 березня 2020, 12:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!