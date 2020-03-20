Старт роботи системи електронних платежів НБУ у режимі 23/7 переносять через карантин

Нацбанк переносить термін запровадження системи електронних платежів НБУ (СЕП) у режимі 23/7.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це зумовлено розумінням труднощів, які виникли у персоналу банків y зв'язку із встановленням на території України карантину та заходами щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Новий регламент роботи СЕП буде запроваджено через 30 календарних днів із дня закінчення карантину. Національний банк повідомлятиме про це додатково", - йдеться у повідомленні.

Раніше НБУ планував перехід СЕП на розширений регламент роботи з 1 квітня 2020 року, що передбачало доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Крім цього, НБУ на період карантину скасував тарифи за платежі в СЕП.

Протягом цього періоду Нацбанк не стягуватиме з банків плату за здійснення розрахунків у системі - зокрема, з 24 березня скасовується діюча плата для банків за оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у СЕП.

Економічна правда