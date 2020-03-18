НБУ за день продав для підтримки гривні 200 мільйонів доларів
Нацбанк у середу продав на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
"Попит на валюту продовжує переважати пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу.
Психологічний чинник залишається ключовим рушієм послаблення гривні в останні тижні", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку запевнили, що мають "достатню подушку безпеки", щоб згладжувати коливання гривні.
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Нагадуємо:
18 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар. В обід вони були на рівні 27,25 – 27,34.
Офіційний курс гривні послабився на 53 копійки, встановившись на 18 березня на рівні 27,05 гривні за долар.
17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.
17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.
Економічна правда
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