НБУ за день продав для підтримки гривні 200 мільйонів доларів

Нацбанк у середу продав на міжбанківському валютному ринку 200 млн доларів для згладжування надмірних курсових коливань, не фіксуючи курс на певному рівні.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Попит на валюту продовжує переважати пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу.

Психологічний чинник залишається ключовим рушієм послаблення гривні в останні тижні", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку запевнили, що мають "достатню подушку безпеки", щоб згладжувати коливання гривні.

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Нагадуємо:

18 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар. В обід вони були на рівні 27,25 – 27,34.

Офіційний курс гривні послабився на 53 копійки, встановившись на 18 березня на рівні 27,05 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.

Економічна правда