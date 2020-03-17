Офіційний курс: за два дні долар подорожчав на гривню

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 53 копійки, встановивши його на 18 березня на рівні 27,05 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,72 (на 17 березня - 29,52 гривні).

17 березня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 300 мільйонів доларів для згладжування надмірних курсових коливань

Зазначимо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.

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Нагадуємо:

17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 17 березня на рівні 26,52 гривні за долар.

Економічна правда