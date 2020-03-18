Гривня знову послаблюється на міжбанку

18 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,37 – 27,41 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,37 - 27,41 гривні;

Євро – 29,75 - 29,79 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,23 – 28,55 гривні. Євро купують по 29,57 гривні, продають по 31,13 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,90 - 28,18 гривні, євро - 29,38 - 30,39 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар США - 27,81 - 28,36 гривні, євро - 29,73 - 30,41 гривні.

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Нагадуємо:

18 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар. В обід вони були на рівні 27,25 – 27,34.

Офіційний курс гривні послабився на 53 копійки, встановившись на 18 березня на рівні 27,05 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

17 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.

Економічна правда