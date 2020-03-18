Офіційний курс гривні наздоганяє цифри на табло "обмінників"

17 березня на міжбанківському та готівковому валютних ринках продовжувався тиск на гривню у зв'язку з підвищеним попитом на іноземну валюту.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01.

У зв'язку з високим попитом на долари та євро Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 300 мільйонів доларів для згладжування надмірних курсових коливань.

Як зазначає Finance.ua, НБУ продавав долар на початку по 26,99 гривні, потім по 27,10 і 27,15. Але щойно він йшов з міжбанку – курс знову зростав.

Офіційний курс гривні послабився на 53 копійки, встановившись на 18 березня на рівні 27,05 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15.

За даними Finance.ua, на тлі ажіотажу зі скупки долара на міжбанку дорожчав і готівковий ринок, де спреди між купівлею-продажем долара в обмінках досягали 1,2-1,5 гривні.

Власники обмінок відверто користувалися нестачею готівкової валюти і задирали котирування.

Станом на 17:00 на готівковому ринку котирування гривні до долара становили 27,19 – 28,60 гривні. Євро купували по 29,86 гривні, продавали по 31,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгувався по 28,09 - 28,33 гривні, євро - 30,26 - 30,85 гривні.

Середній курс в обмінниках становив: долар США - 27,66 - 28,44 гривні, євро - 30,11 - 31,06 гривні.

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Економічна правда