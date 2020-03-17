НБУ збільшив інтервенції: за день продано 300 мільйонів доларів для підтримки гривні
Національний банку продав на міжбанківському валютному ринку 300 мільйонів доларів для згладжування надмірних курсових коливань
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"На сьогодні попит на валюту переважає пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу.
Найактивніші учасники валютного ринку – українські компанії. Населення та іноземні інвестори формують значно менший попит на валюту", - повідомляє НБУ.
Національний банк нагадує, що має достатньо накопичених резервів для згладжування надмірних курсових коливань, спричинених психологічним чинником.
"Ми не плануємо запроваджувати валютні обмеження і будемо дотримуватися послідовної політики на валютному ринку", - резюмують у регуляторі.
Нагадуємо:
Зазначимо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.
17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.
З початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до 1 мільярда доларів, резерви перевищують 25 млрд доларів та достатні для згладжування коливань.
За 5 робочих днів загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів: більша частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів доларів валюти, нерезиденти - 8 мільйонів.
Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. З цією метою 16 березня було продано 238 млн дол.
Економічна правда
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