НБУ збільшив інтервенції: за день продано 300 мільйонів доларів для підтримки гривні

Національний банку продав на міжбанківському валютному ринку 300 мільйонів доларів для згладжування надмірних курсових коливань

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"На сьогодні попит на валюту переважає пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу.

Найактивніші учасники валютного ринку – українські компанії. Населення та іноземні інвестори формують значно менший попит на валюту", - повідомляє НБУ.

Національний банк нагадує, що має достатньо накопичених резервів для згладжування надмірних курсових коливань, спричинених психологічним чинником.

"Ми не плануємо запроваджувати валютні обмеження і будемо дотримуватися послідовної політики на валютному ринку", - резюмують у регуляторі.

Нагадуємо:

Зазначимо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.

17 березня котирування гривні до долара на закритті встановилися на рівні 27,01 – 27,15 гривні за долар.

З початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до 1 мільярда доларів, резерви перевищують 25 млрд доларів та достатні для згладжування коливань.

За 5 робочих днів загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів: більша частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів доларів валюти, нерезиденти - 8 мільйонів.

Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. З цією метою 16 березня було продано 238 млн дол.

Економічна правда