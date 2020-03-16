Уперше за 4 роки ціна нафти Brent упала нижче 31 долара за барель

Ціни на нафту у понеділок 16 березня, повернулися до зниження після зростання у п'ятницю, 13 березня, - ціна нафти марки Brent під час торгів на біржі ІСЕ опустилась нижче 31 долара за барель уперше з лютого 2016 року.

Про це свідчать дані торгів.

У ході торгів вартість бареля Brent опускалась до 30,88 доларів. Станом на 13:16 вартість бареля Brent на біржі ІСЕ становила 30,64 доларів за барель, що на 3,21 долара (9,48%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу подешевшав на 2,1 долара (6,62%) - до 29,63 доларів за барель.

Станом на 15:40 вартість бареля Brent становила 29,7 доларів, WTI - 29 доларів за барель.

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти

Нафтовий ринок в нокдауні: хто найбільше програє від цінових воєн

Нагадуємо:

Вартість Brent на торгах у Лондоні 10 березня виросла на 6%, за даними Market Watch котирування досягали позначки 36,54 долара що на 2,17 долара більше, ніж після відновлення торгів.

9 березня основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК+ та поширення коронавірусу.

Європейські фондові індекси відкрились обвалами на 3-10%.

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів 9 березня через зрив перемовин у ОПЕК+.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило проноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік до 40 доларів за барель.