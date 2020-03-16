Нацбанк знову оголосив аукціон з продажу до 200 мільйонів доларів

Національний банк оголосив про проведення 16 березня аукціону з продажу іноземної валюти за гривню.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що обсяг аукціону - до 200 млн доларів.

Нагадуємо:

13 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 – 26,01 гривні за долар.



Національний банк послабив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 13 березня на рівні 25,85 гривні за долар.

Національний банк 13 березня оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню, обсяг аукціону - до 200 млн доларів; під час аукціону регулятор задовольнив 21 заявки на 63,7 мільйонів доларів.

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Економічна правда