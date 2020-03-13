Курс валют на 13 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки, обмінники

13 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 – 26,01 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,11 - 26,13 гривні;

Євро – 29,24 - 29,27 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,97 – 26,61 гривні. Євро купують по 28,88 гривні, продають по 29,71 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,25 - 26,53 гривні, євро - 29,20 - 29,50 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар США - 26,28 - 26,58, євро - 29,23 - 29,61 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 13 березня на рівні 25,85 гривні за долар.

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 - 26,01 гривні за долар.

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