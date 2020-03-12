Нацбанк продовжив послаблення офіційного курсу гривні

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 13 березня на рівні 25,85 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,05 (на 12 березня - 29,04 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк третій день поспіль активно згладжував курсові коливання і 12 березня продав з цією метою понад 220 мільйонів доларів.

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 - 26,01 гривні за долар.

12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 – 25,75 гривні за долар.

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