Нацбанк знову оголосив аукціон з продажу до 200 мільйонів доларів, але продав всього 63,7 мільйона

Національний банк 13 березня оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню, обсяг аукціону - до 200 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що Нацбанк приймає конкурентні заявки на аукціон.

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Як зазначає прес-служба НБУ, під час аукціону регулятор задовольнив 21 заявки на 63,7 мільйонів доларів.

Валюту з резервів продавали за курсами 26,03-26,04 гривні за долар.

Нагадуємо:

13 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 – 26,01 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 13 березня на рівні 25,85 гривні за долар.

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 - 26,01 гривні за долар.

Національний банк четвертий день підряд активно згладжує курсові коливання

У НБУ наголошують, що поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.

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Економічна правда