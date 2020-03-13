Міжбанк закрився з черговими втратами для гривні

13 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 - 26,22 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,19 - 26,22 гривні;

Євро – 29,08 - 29,11 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,02 – 26,65 гривні. Євро купують по 28,92 гривні, продають по 29,72 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,34 - 26,64 гривні, євро - 29,12 - 29,56 гривні.

Нагадуємо:

13 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,99 – 26,01 гривні за долар.



Національний банк послабив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 13 березня на рівні 25,85 гривні за долар.

Національний банк 13 березня оголосив про проведення валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню, обсяг аукціону - до 200 млн доларів; під час аукціону регулятор задовольнив 21 заявки на 63,7 мільйонів доларів.

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