У Нацбанку прокоментували ситуацію на ваkютному ринку

"Поточна ситуація на українському валютному ринку - і міжбанківському, і готівковому - склалася під впливом насамперед психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.
Національний банк має достатньо резервів для згладжування коливань курсу гривні - на сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року", - наголосили в НБУ.
Зазначається, що упродовж минулого тижня Нацбанк три дні виходив з інтервенціями з продажу валюти, і впродовж них продав загалом 307 млн дол США.
Станом на 13:00 10 березня Нацбанк продав 250 млн доларів США - з огляду на високий попит на валюту на міжбанківському ринку в післясвяткові дні, що підживлюється нервовими настроями учасників ринку.
"Ситуація на грошово-кредитному ринку залишається стабільною, і банківська система має достатньо високий рівень ліквідності. Гривнева ліквідність наразі становить близько 230 млрд грн, валютна ліквідність - понад 8 млрд дол США.
Таким чином, банки мають достатньо ресурсів для безперебійної діяльності навіть в умовах погіршення настроїв населення та бізнесу під впливом негативних новин зі світових ринків. Водночас Національний банк готовий підтримати банківський ринок ліквідністю за потреби", - додали у НБУ.
Нагадаємо:
Національний банк у вівторок, 10 березня, вийшов на міжбанківський ринок з інтервенціями і продав за перші 30 хвилин 150 мільйонів доларів.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 10 березня на рівні 24,92 гривні за долар.
10 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.
Економічна правда