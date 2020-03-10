У Нацбанку прокоментували ситуацію на ваkютному ринку

Поточна ситуація на українському валютному ринку склалася під впливом психологічного чинника, який, імовірно, має короткостроковий ефект.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Поширення світом коронавірусу наразі має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня. Український експорт продовжує зростати. Певне зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон", - підкреслили у центробанку.

У НБУ зазначають, що ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що зумовлює скорочення вартісних обсягів імпорту.

За даними Нацбанку, зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації упродовж останніх тижнів не є значним.