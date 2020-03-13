Після різкого падіння нафта подорожчала на 2%

13 березня нафта подорожчала на 2% - інвестори очікують підвищення попиту та зростання видобутку.

Про це повідомляє Reuters.

Після на більш ніж 7% у четвер нафта марки Brent станом на 8:50 за Києвом виросла на 75 центів - до 33,97 доларів за барель.

Підкреслюється, що тижневе падіння може становити 25%, що є найбільшим зниженням з грудня 2008 року, коли ця марка подешевшала майже на 26%.

Водночас нафта марки WTI подорожчала на 77 центів, або на 2,35%, до 32,24 доларів за барель. На цьому тижні падіння індексу WTI може становити 22%, що також є найбільшим зниженням з моменту фінансової кризи.

"Потік нафти з низькими цінами з Саудівської Аравії, найбільшого в світі експортера, та Об'єднаних Арабських Еміратів, посилює тиск на ціни після провалу з угодою про підтримку цін з Росією минулого тижня", - пише видання.

"Росія, другий за величиною світовий виробник, схоже, не бажає повернутися до своєї угоди з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Виробники нафти зустрілися з міністром енергетики Росії Олександром Новаком у четвер, але не обговорювали повернення до угоди, при цьому глава "Газпром Нефти" заявив про плани збільшити випуск у квітні.

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Нагадуємо:

Вартість Brent на торгах у Лондоні 10 березня виросла на 6%, за даними Market Watch котирування досягали позначки 36,54 долара що на 2,17 долара більше, ніж після відновлення торгів.

9 березня основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК+ та поширення коронавірусу.

Європейські фондові індекси відкрились обвалами на 3-10%.

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів 9 березня через зрив перемовин у ОПЕК+.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило проноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік до 40 доларів за барель.