"Богдан Моторс" за рік наростила чистий прибуток в 10 разів

Автомобільна компанія "Богдан Моторс", що об'єднує виробничі активи корпорації "Богдан", в 2019 році, отримала 272,79 мільйона гривень чистого прибутку, що в 10,6 рази більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на порядок денний загальних зборів акціонерів компанії опублікованій в системі розкриття НКЦБФР.

Непокритий збиток "Богдан Моторс" на початок поточного року склав 5 млрд 809 млн грн (роком раніше - 6 млрд 418 млн грн).

Згідно з проектом рішення зборів, отриманий в 2019 році чистий прибуток передбачається направити на погашення збитків минулих років, дивіденди не нараховуватимуться.

Поточні зобов'язання автокомпанії за минулий рік скоротилися на 21% - до 6 млрд 240 млн грн, довгострокові, як і роком раніше, відсутні.

Сумарна дебіторська заборгованість "Богдан Моторс" за рік скоротилася в 4,6 рази - до 178,52 млн грн, активи в цілому зменшилися на 41%, до 1 млрд 528 млн грн.

Власний капітал АК "Богдан Моторс" станом на 1 січня 2020 року складав "мінус" 4 млрд 712 млн грн, статутний капітал - 1 млрд 101 млн грн.

Компанія в 2018 році збільшила чистий дохід в 2,3 рази до 2017 року - до 974,71 млн грн і отримала 25,83 млн грн чистого прибутку проти збитку 957,19 млн грн роком раніше.

Нагадуємо:

4 лютого автокомпанія "Богдан Моторс" заявила, що через "дестабілізаційні дії" Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має намір скоротити штат на понад 600 працівників.

Екс-президент корпорації "Богдан" — фігурант журналістського розслідування про розкрадання в оборонці і колишній перший заступник секретаря РНБО — Олег Гладковський (Свинарчук).

24 липня 2019-го року НАБУ вдруге за останній місяць прийшло з обшуками до офісіу "Богдан Моторс".

НАБУ назвало причину обшуків у "Богдан Моторс" - можливе зловживання службовим становищем службовими особами "Укрексімбанку", у якого корпорація брала кредит.

19 липня НАБУ вже проводило обшуки в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс".

Попередня правова кваліфікація справи - ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організована групою).

У той же день в компанії відреагували на обшуки НАБУ, назвавши їх "політичним тиском".

Економічна правда