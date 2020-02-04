"Богдан Моторс" звільняє половину працівників через "тиск НАБУ та САП"

Автокомпанія "Богдан Моторс" заявила, що через "дестабілізаційні дії" Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має намір скоротити штат на понад 600 працівників.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В компанії наголошують, що провадження у справі триває вже понад півтора року, однак справжніх претензій ні до "Богдан Моторс", ні до його керівників не висувається

."НАБУ та САП активно висвітлюють більшість процесуальних дій, які вчиняються ними щодо Богдан Моторс, що ймовірно порушує таємницю слідства та презумпцію невинуватості, та наносить шкоду діловій репутації Богдан Моторс, як на вітчизняному ринку, так і міжнародній арені",- йдеться в заяві компанії.

У коментарі Інтерфакс-Україна, прес-секретарь корпорації Сергій Красуля заявив, що від початку року практично немає замовлень, насамперед на заводі в Черкасах (завод випускає автомобільну техніку для потреб Міноборони - вантажні та санітарні авто, бронетехніку). Таку ситуацію в компанії пов'язують передусім з діями НАБУ і САП, які здійснюють постійні перевірки та вилучення документів у рамках відкритих кримінальних справ.

Раніше в прес-службі повідомляли, що чисельність виробничого персоналу становить близько 1,2 тис. людей, тобто скорочення стосуватиметься половини працівників.

Як повідомив Красуля, наразі працівникам повідомлено про майбутнє скорочення.

Нагадуємо:

Екс-президент корпорації "Богдан" — фігурант журналістського розслідування про розкрадання в оборонці і колишній перший заступник секретаря РНБО — Олег Гладковський (Свинарчук).

24 липня 2019-го року НАБУ вдруге за останній місяць прийшло з обшуками до офісіу "Богдан Моторс".

НАБУ назвало причину обшуків у "Богдан Моторс" - можливе зловживання службовим становищем службовими особами "Укрексімбанку", у якого корпорація брала кредит.

19 липня НАБУ вже проводило обшуки в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс".

Попередня правова кваліфікація справи - ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організована групою).

У той же день в компанії відреагували на обшуки НАБУ, назвавши їх "політичним тиском".

Економічна правда