У "Богдан Моторс" відреагували на обшуки НАБУ
Компанія "Богдан Моторс" стверджує, що звинувачення НАБУ - надумані та безпідставні, а організацію слідчих дій назвала "політично вмотивованим тиском".
Про це йдеться у заяві прес-служби.
"Закупівля автомобілів виробництва "Богдан Моторс" відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанови Кабінету Міністрів України №517. Вона чітко регламентує весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.
"Богдан Моторс" є одним з найбільших платників податків у галузі. Так, за 11 років випуску цивільної та військової техніки "Богдан Моторс" перерахував до бюджетів усіх рівнів 2,4 млрд грн", - заявили у компанії.
Нагадаємо:
Національне антикорупційне бюро повідомило, що проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", у тому числі у клубі "5 елемент".
Попередня правова кваліфікація справи – ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організованою групою).
Розслідування детективи НАБУ здійснюють із квітня 2018 року.
Іншої інформації правоохоронці не повідомляють через необхідність збереження таємниці слідства.
Економічна правда
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