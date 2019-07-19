У "Богдан Моторс" відреагували на обшуки НАБУ

Компанія "Богдан Моторс" стверджує, що звинувачення НАБУ - надумані та безпідставні, а організацію слідчих дій назвала "політично вмотивованим тиском".

Про це йдеться у заяві прес-служби.

"Закупівля автомобілів виробництва "Богдан Моторс" відбувається у повній відповідності з чинною редакцією постанови Кабінету Міністрів України №517. Вона чітко регламентує весь порядок формування ціни під час здійснення державного оборонного замовлення.



"Богдан Моторс" є одним з найбільших платників податків у галузі. Так, за 11 років випуску цивільної та військової техніки "Богдан Моторс" перерахував до бюджетів усіх рівнів 2,4 млрд грн", - заявили у компанії.



Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро повідомило, що проводить обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс", у тому числі у клубі "5 елемент".

Попередня правова кваліфікація справи – ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата в особливо великих розмірах або організованою групою).

Розслідування детективи НАБУ здійснюють із квітня 2018 року.

Іншої інформації правоохоронці не повідомляють через необхідність збереження таємниці слідства.

Економічна правда