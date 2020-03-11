"Укроборонпром" передасть до Фонду держмайна 21 підприємство, приватизація "Антонова" не планується

"Укроборонпром" найближчим часом передасть 21 підприємство до Фонду державного майна і ще 2 підприємства в Державне космічне агентство, приватизація ДП "Антонов" поки не планується.

Про це повідомив генеральний директор держконцерну Айварас Абромавичус, передає Інтерфакс-Україна.

"...Дуже велика кількість підприємств , які нічого спільного з військовим ні розробляють: не тільки зараз, не тільки вчора, а й позавчора також. І з цією метою на засіданні наглядової ради, яке відбулося два тижні тому, було прийнято рішення про передачу 21 підприємства до Фонду державного майна", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

За словами Абромавичус, ці компанії "недієві" і на них немає зараз жодного виробництва. "Тобто вони не роблять і не будуть нічого військового призначення робити. Тобто передаємо практично "пустушки", - пояснив він.

Також він повідомив, що ще два підприємства будуть передані в Державне космічне агентство.

"Тобто в найближчому майбутньому у" Укроборонпрому "буде мінус 23 підприємства", - резюмував Абромавичус.

Також концерн в даний момент не планує приватизувати держпідприємство "Антонов", передає Уніан.

"Зараз ніяких планів з приватизації" Антонова "немає", - сказав Абромавичус.

За його словами, під час численних зустрічей з потенційними інвесторами він жодного разу не почув конкретної пропозиції або зацікавленості в покупці цього підприємства.

Нагадуємо:

Станом на кінець лютого 2020 року ДК "Укроборонпром" погасив заборгованість по зарплатні на 8 з 43 проблемних підприємств-учасників концерну.

Оборонний концерн "Укроборонпром" планує вдвічі скоротити заборгованість по зарплатах до кінця 2020 року.

За 10 років державний концерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

За підсумками 2019 року експорт озброєння та послуг підприємств-учасників концерну "Укроборонпром" склав 908 мільйонів доларів, що на 19% більше ніж показник 2018 року.

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