"Укроборонпром" експортував озброєння майже на 1 мільярд доларів: в які країни

За підсумками 2019 року експорт озброєння та послуг підприємств-учасників концерну "Укроборонпром" склав 908 мільйонів доларів, що на 19% більше ніж показник 2018 року.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпром" Айварас Абрамавичус у підсумках про результати роботи за 150 днів.

"По динаміці перемовин на ключових ринках можна прогнозувати зростання експорту на 30%", - прогнозує Абрамавичус.

Серед ключових ринків для українського концерну він виділив Індію, Саудівську Аравію, Турцію, країни Азії та Близького Сходу.

"Серед продукції Укроборонпрому найбільшим попитом за кордоном користуються: протитанкові ракетні комплекси, корабельні газотурбінні двигуни та агрегати; серед замовлених послуг – ремонт радянської техніки та модернізація літаків", - розповів Абрамавичус.

Також в "Укроборонпромі" розпочату реформу спецекспортерів, мета якої покращити їх координацію, кооперацію, прибрати зайву конкуренцію та чітко розподілити зони відповідальності.

"У "перехідний період" - поки в концерні тривають зміни – на зовнішніх ринках будуть працювати 4 експортери замість 6 і не більше двох на одному ринку. У підсумку, в довгостроковій перспективі залишиться всього 2 спецекспортери з правилом "одна країна – один експортер", - розповів про деталі реформи Абрамавичус.

Нагадуємо:

Оборонний концерн "Укроборонпром" планує вдвічі скоротити заборгованість по зарплатах до кінця 2020 року.

За 10 років державний концерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

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