В "Укроборонпромі" хочуть за рік удвічі скоротити заборгованість по зарплатах

Оборонний концерн "Укроборонпром" планує вдвічі скоротити заборгованість по зарплатах до кінця 2020 року.

Джерело: заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Я не хочу говорити гучних слів. Давайте подивимося по кінцю року. Але зараз мета, яка стоїть, яку ставить перед нами гендиректор, по-перше, це соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату. Щоб ви розуміли, коли ми прийшли, було 43 компанії, які мали заборгованість по зарплаті, зараз їх 36".

"Я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо вдвічі зменшити цю заборгованість".

Передісторія:

У листопаді 2019 року колишній нардеп і журналіст Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора державного концерну "Укрборонпром".

Українська правда