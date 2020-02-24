"Укроборонпром" погасив заборгованість по зарплатам на 8 підприємствах з 43

Станом на кінець лютого 2020 року ДК "Укроборонпром" погасив заборгованість по зарплатні на 8 з 43 проблемних підприємств-учасників Концерну.

Про це повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус за підсумками 150 днів роботи на посаді.

За словами Абромавичуса, борг перед працівниками певних підприємств, накопичувався роками і до складу Концерну такі активи потрапили вже "з безнадійною заборгованістю по заробітній платні".

Аби це вирішити, керівництво Укроборонпрому почало втілювати комплексну програму з фінансового оздоровлення підприємств.

Абромавичус констатує, що повністю вирішити проблему із заборгованістю по заробітній платні та фінансово оздоровити десятки заводів оборонної галузі неможливо без участі Кабінету міністрів.

"Укроборонпром у період трансформації гостро потребує списання безнадійної заборгованості перед бюджетами різних рівнів, нам потрібні податкові пільги та більш гнучка дивідендна політика, надання дешевого фінансового ресурсу, пряма фінансова допомога та можливість самостійно продавати активи, тим самим вивільняючи та спрямовуючи ресурси на модернізацію, нові розробки та покращення умов праці", – заявив Абромавичус.

Наразі ДК "Укроборонпром" розробив та подав до Міністерства економіки законопроект про списання безнадійної заборгованості у розмірі 4,4 млрд грн.

У Концерні розраховують, що це допоможе, зокрема, "Заводу ім. Малишева", Харківському авіаційному заводу, казенному заводу "Зірка" та іншим вийти із важкого положення.

Нагадуємо:

Оборонний концерн "Укроборонпром" планує вдвічі скоротити заборгованість по зарплатах до кінця 2020 року.

За 10 років державний концерн "Укроборонпром" поніс 896 млн грн збитків у рамках 583 кримінальних проваджень.

За підсумками 2019 року експорт озброєння та послуг підприємств-учасників концерну "Укроборонпром" склав 908 мільйонів доларів, що на 19% більше ніж показник 2018 року.

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