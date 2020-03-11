Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче ніж у Словаччині

В лютому ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" (РДН) в об’єднаній енергосистемі України знизилася на 12,4%, при цьому темпи зменшення ціни в Бурштинському енергоострові були в п’ятеро повільнішими і склали 2,4%.

Про це стало відомо зі звіту ДП "Оператор ринку", передають "Наші гроші".

По ОЕС України середньозважена ціна минулого місяця склала 1 232,08 грн/МВт.год. По Бурштинському острову ціна була на чверть вищою і становила 1 678,72 грн/МВт.год.

В лютому, так як і в січні 2020 року, в торговій зоні ОЕС України спостерігався профіцит пропозицій, особливо в нічні години доби. Дефіцит пропозицій залишився лише на 8 годину.

В торговій зоні Бурштинського острова на РДН спостерігався дефіцит пропозицій в нічні години.

Зі звіту "Оператора ринку" відомо, що ціни в Україні залишаються вищими від цін на електроенергію в країнах сусідах.

В Бурштинському енергоострові ціна електроенергії у порівнянні зі Словаччиною дорожча на 75%, в ОЕС ця різниця вдвічі менша. І за минулий місяць різниця в цінах з сусідньою країною тільки зросла, в січні вона складала 24% в Бурштинському острові та 10,5% в ОЕС.

В лютому найближче до України серед країн-сусідів ціна на е/е була в Румунії. В ОЕС вона була дорожчою на 8%, в Бурштинському острові – на 33%.

Бурштинський енергоострів синхронізований з енергосистемою Європи, електроенергію з нього також отримують споживачі Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Майже 90% обсягу електроенергії для них виробляють Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС та Ладижинська ТЕС, які належать АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова.

Найбільшою з них є Бурштинська ТЕС, в 2018-2019 роках її директором був Денис Шмигаль, якого 4 березня парламент призначив прем’єр-міністром. Бурштинська ТЕС разом з Добротвірською ТЕС були замішані в схемі, коли спочатку дорого продавали свою електроенергію "Енергоринку", а потім дешево викуповували її назад по ціні оптового ринку для цілей продажу за кордон.

Експортує електроенергію ТОВ "Д.Трейдінг" Ахметова.

Нагадуємо:

На початку березня Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства заявив, про намір доєднаєтися до розслідування Антимонопольного комітету щодо ймовірного зловживання монопольним становищем компанії ДТЕК Рината Ахметова на Бурштинському енергоострові.

У грудні 2019-го року Антимонопольний комітет надав компанії "ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахматова обов'язкові для розгляду рекомендації щодо унеможливлення обмеження виробництва тепла та електроенергії Бурштинською ТЕС.

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) "ДТЕК Західенерго" з 22 листопада 2019 року оголосила про вимушений простій, в компанії заявили що російський імпорт негативно вплинув на роботу ТЕС.

У жовтні Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

"Дії "ДТЕК Західенерго", які полягають у зменшенні протягом серпня-вересня 2019 року обсягів продажу електроенергії на РДН/ВДР у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" з одночасною пропозицією відповідних обсягів електроенергії на балансуючому ринку, де ціна є значно вищою, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у розпорядженні голови АМКУ Юрія Терентьєва. Компанія "ДТЕК" тоді назвала необґрунтованими звинувачення Антимонопольного комітету та запропонувала залучити до розгляду справи європейських експертів. Нагадаємо, Енергетичний холдинг ДТЕК в 2019 році отримав операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації (EBITDA) в розмірі $607 млн, що дозволило отримати рентабельність по EBITDA 20,4%. Група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації України.

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Економічна правда





