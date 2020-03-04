Енергоспівтовариство спільно з АМКУ розслідуватиме зловживання ДТЕК на Бурштинському острові

Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства доєднається до розслідування Антимонопольного комітету щодо ймовірного зловживання монопольним становищем компанії ДТЕК Рината Ахметова на Бурштинському енергоострові.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ймовірно, ДТЕК значно скорочує імпорт електроенергії зі Словаччини на Бурштинській енергоострів, не використовуючи надані йому трансграничні пропускні здатності.

Таким чином він створює дефіцит електроенергії, доступної для продажу на ринку на добу наперед, водночас пропонуючи більше електроенергії на балансуючому ринку, де ціни вищі", – йдеться у повідомленні.

У співтоваристві зазначають, що оскільки Антимонопольний комітет розслідує аналогічну поведінку компанії, відомство погодилося співпрацювати з Секретаріатом у цій справі.

Бурштинський енергоострів розташований в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Основне джерело живлення — Бурштинська теплоелектростанція (ДТЕК Західенерго). Енергоострів приєднаний до електромереж країн ЄС та працює синхронно з енергосистемою Європи. З Бурштинського енергоострову Україна експортує електроенергію за кордон.

Нагадуємо:

У грудні 2019-го року Антимонопольний комітет надав компанії "ДТЕК "Західенерго" Ріната Ахматова обов'язкові для розгляду рекомендації щодо унеможливлення обмеження виробництва тепла та електроенергії Бурштинською ТЕС.

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) "ДТЕК Західенерго" з 22 листопада 2019 року оголосила про вимушений простій, в компанії заявили що російський імпорт негативно вплинув на роботу ТЕС.

У жовтні Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення ПАТ "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

"Дії "ДТЕК Західенерго", які полягають у зменшенні протягом серпня-вересня 2019 року обсягів продажу електроенергії на РДН/ВДР у торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" з одночасною пропозицією відповідних обсягів електроенергії на балансуючому ринку, де ціна є значно вищою, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у розпорядженні голови АМКУ Юрія Терентьєва. Компанія "ДТЕК" тоді назвала необґрунтованими звинувачення Антимонопольного комітету та запропонувала залучити до розгляду справи європейських експертів.

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Економічна правда