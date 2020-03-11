Ціни на нафту відновлюються після обвалу

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent в ході торгів на Лондонській біржі ICE дорожчають на 3% – до 38,34 долара за барель.

Про це свідчать дані торгів.

В ході торгів ціна нафти даного сорту в максимумі досягала позначки в 39,3 долара за барель (+5,6%).

Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшувалася на 3,3% – до 35,5 долара за барель за нічним київським часом. Однак потім уповільнила зростання – до 34,8 долара за барель (+1,2%).

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти

Нагадуємо:

Вартість Brent на торгах у Лондоні 10 березня виросла на 6%, за даними Market Watch котирування досягали позначки 36,54 долара що на 2,17 долара більше, ніж після відновлення торгів.

9 березня основні фондові індекси США на відкритті торгів обвалились на тлі зриву угоди про видобуток нафти у рамках ОПЕК+ та поширення коронавірусу.

Європейські фондові індекси відкрились обвалами на 3-10%.

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів 9 березня через зрив перемовин у ОПЕК+.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило проноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік до 40 доларів за барель.