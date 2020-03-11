НБУ продав чверть мільярда доларів за день, але гривня все одно знизилась на 40 копійок

Паніка на світових ринках через поширення коронавірусу та обвал цін на нафту призвели до підвищеного попиту на іноземну валюту на міжбанківських торгах в Україні.

10 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

Випереджаючи різке зростання котирувань Національний банк у перші 30 хвилин торгів продав 150 мільйонів доларів. Згодом регулятор вийшов на міжбанк з ще однією інтервенцією на 100 млн доларів.

НБУ починав продавати долар по 25,2 гривні, згодом був змушений піднімати свої котирування до 25,25 гривні, потім – до 25,3 гривні, а останні продажі проводив по 25,35.

Після 14:00 курс гривні майже завмер в межах вузького коридору 25,36-25,38/25,40-25,41. Тоді ж зростання котирувань призупинилося і НБУ продав банкам ще 20 млн доларів.

Офіційний курс гривні на 11 березня був встановлений на рівні 25,31 гривні за долар, знизившись на 39 копійок.

10 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,37 – 25,41 гривні за долар.

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Економічна правда