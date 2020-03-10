Офіційний курс гривні різко впав
Вівторок, 10 березня 2020, 20:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 39 копійок, встановивши його на 11 березня на рівні 25,31 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,79 (на 10 березня - 28,23 гривні).
Нагадуємо:
10 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.
10 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,37 – 25,41 гривні за долар.
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Економічна правда
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