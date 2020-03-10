Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс гривні різко впав

Вівторок, 10 березня 2020, 20:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 39 копійок, встановивши його на 11 березня на рівні 25,31 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,79  (на 10 березня - 28,23 гривні).

Нагадуємо:

10 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

10 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,37 – 25,41 гривні за долар.

Рекомендуємо почитати: Початок світової кризи? Що означає обвал ринків акцій, валюти та нафти

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня суттєво ослабла до долара 10 березня 2020, 17:27
Курс валют на 10 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 10 березня 2020, 11:10
Гривня зміцнилася до долара 5 березня 2020, 09:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!