Курс валют на 10 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

10 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,31 - 25,33 гривні;

Євро – 28,79 - 28,82 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,99 – 25,66 гривні. Євро купують по 28,12 гривні, продають по 29,07 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,28 - 25,68 гривні, євро - 28,34 - 28,98 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 10 березня на рівні 24,92 гривні за долар.

6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 - 25,01 гривні за долар.

6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 – 24,72 гривні за долар.

Економічна правда