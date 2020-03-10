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Закриття міжбанку: гривня суттєво ослабла до долара

Вівторок, 10 березня 2020, 17:27
 

10 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,37 – 25,41 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,37 - 25,41 гривні;

Євро – 28,84 - 28,88 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,16 – 25,77 гривні. Євро купують по 28,36 гривні, продають по 29,20 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,52 - 25,68 гривні, євро - 28,72 - 28,94 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 10 березня на рівні 24,92 гривні за долар.

10 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 - 25,01 гривні за долар.

6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 – 24,72 гривні за долар.

Економічна правда

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