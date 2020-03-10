Кияни отримають лютневі платіжки за опалення і гарячу воду зі знижкою у 25%

У Києві лютневі нарахування за опалення та гарячу воду були зменшені на 26% та 24% відповідно, у паперовій платіжці за лютий сума знижки буде зазначена у графі "Перерахунок".

Про це повідомив Костянтин Лопатін, директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго".

Причиною перерахунку називають низьку ціну газу та новий правовий механізм, що дозволяє враховувати актуальну ціну газу в платіжках.

"Перерахунок вартості послуг став можливим після появи в правовому полі механізму, який дозволяє теплопостачальним компаніям враховувати актуальну ціну газу при нарахуванні за послуги.

Цей механізм передбачений Постановою Кабміну №1082, прийнятою 24 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У "Київтеплоенерго" кажуть, що раніше ціна газу визначалась перед опалювальним сезоном для усіх теплових компаній. Однак починаючи з грудня 2019 року кияни отримують знижку за опалення і гарячу воду у відповідності з актуальною ціною газу в розрахунковому періоді.

"У лютому в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії становить 1224,26 грн - замість встановленої тарифом вартості 1654,41 грн/Гкал.

Для будинків без лічильників вартість опалення 1 м² складає 24,34 грн/м² (з урахуванням температурного коефіцієнту та газової "знижки") при нормативному тарифі 38,5 грн/м². Вартість 1 м³ гарячої води також зменшилась приблизно на 23 грн", - зазначив Лопатін.

У компанії нагадують, що вартість природного газу в тарифі на опалення та гарячу воду складає майже 80%. Загальна сума перерахунку у Києві за лютий цього року склала понад 414 млн грн.

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Нагадаємо:

12 лютого екс-прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у лютому 2020 року платіжки за житлово-комунальні послуги будуть найнижчими за всю зиму.

17 січня Антимонопольний комітет рекомендував підприємствам теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду через зниження ціни на газ.

24 грудня 2019 року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволила теплопостачальним компаніям коригувати розмір нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води споживачам у зв’язку із зміною для них ціни природного газу.

На початку грудня 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

Роман Скляров, ЕП