Президент розповів про "цікаве рішення", що дозволить вдвічі знизити тарифи на тепло
Президент Володимир Зеленський повідомляє, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.
Джерело: відео в YouTube Офісу президента
Пряма мова: "Уряд ухвалив програму "Гарантована ціна на газ". Ціна ще зменшилася на 7%. Працюємо над тим, щоби зниження було ще більшим. Потім у нас була зустріч з урядом на Банковій з приводу тарифів. Ми працюємо, щоб цієї зими було зниження, були зменшені платіжки з опалення.
Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти".
Що цьому передувало: 30 листопада Офіс президента оприлюднив відео, на якому президент Володимир Зеленський обговорює з прем’єром Олексієм Гончаруком, главою ОПУ Андрієм Богданом та кількома іншими чиновниками питання можливого зниження тарифу на опалення уже в грудні. Зеленський наполягав, щоб у платіжках за грудень люди вже побачили знижені тарифи.
На нараді президенту пояснили, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ порівняно з минулим роком, таким чином для тих споживачів, які обігрівають оселі газом, ціна у платіжці знизиться.
Водночас споживачі, які отримують послугу з централізованого опалення, зниження тарифу не побачать, бо двома законами закріплено, що не можна змінювати тарифи на опалення до травня 2020 року.
Читайте також: "Контракт на майбутнє": як з 1 січня можуть змінитись ціни на газ
Що буде з цінами на газ з 1 січня та як це вплине на ваші платіжки?
Передісторія:
Днями стало відомо про нову ініціативу уряду щодо фіксації цін на газ.
Мова йде про намір затвердити з 1 січня 2020 року так звану страхову ціну на газ для населення в розмірі близько 7 тисяч гривень за тис куб м з ПДВ без транспортування.
Зараз ціна становить 5 878 гривень за тис куб м.
В уряді запевняють, що з урахуванням усіх витрат ціна буде на 7% нижча, ніж у першому кварталі 2019 року (8 550 гривень).
Співрозмовники "Економічної правди" у міністерстві пояснювали, що усі бояться, що процес може зірватись, тому до ухвалення рішення усе тримають в таємниці.
ЕП також повідомляла, що у разі непідписання нового контракту на транзит газу між Україною та РФ вартість блакитного палива може зростидо 12,9 гривні за кубометр.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua