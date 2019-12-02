Президент розповів про "цікаве рішення", що дозволить вдвічі знизити тарифи на тепло

Президент Володимир Зеленський повідомляє, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

Джерело: відео в YouTube Офісу президента

Пряма мова: "Уряд ухвалив програму "Гарантована ціна на газ". Ціна ще зменшилася на 7%. Працюємо над тим, щоби зниження було ще більшим. Потім у нас була зустріч з урядом на Банковій з приводу тарифів. Ми працюємо, щоб цієї зими було зниження, були зменшені платіжки з опалення.

Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде дійсно окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи, що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за ваші кошти".