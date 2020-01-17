АМКУ рекомендує знизити тариф на опалення і гарячу воду

Антимонопольний комітет рекомендував підприємствам теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду через зниження ціни на газ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт АМКУ.

В опублікованих у п'ятницю на сайті комітету рекомендаціях відзначається, що в другому півріччі 2019 року ціна на поставлений для ТКЕ газ, знизилася на 23% - з 5,553 тис. грн за 1 тис. куб. м в червні 2019 року до 4,276 тис. грн у грудні.

Це є підставою для істотного зниження ціни на послуги з постачання тепла і гарячої води, відзначають в антимонопольному відомстві.

Там також додали, що в грудні минулого року уряд прийняв постанову (№ 1082), яким надало теплопостачальним організаціям право змінювати розмір нарахувань за надані ними послуги, в разі ціни на газ.

У тексті рекомендацій зазначається, що в даний час ряд теплопостачальних організацій вже працює над зміною розмірів нарахувань, проте відповідні заходи приймають не всі підприємства ТКЕ.

Крім того, комітетом також наголошується на необхідності здійснення перерахунків за ненадані, надані не в повному обсязі або неналежної якості послуги з урахуванням аномально теплу зиму.

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