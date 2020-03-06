Гривня на міжбанку різко знизилася
П'ятниця, 6 березня 2020, 18:45
6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 - 25,01 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,98 - 25,01 гривні;
Євро – 28,34 - 28,38 гривні.
Нагадуємо:
6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 – 24,72 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 24,74 гривні за долар.
Економічна правда
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