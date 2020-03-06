Курс валют на 6 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 – 24,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,83 - 24,87 гривні;

Євро – 28,04 - 28,06 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,53– 24,82 гривні. Євро купують по 27,40 гривні, продають по 27,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,54 - 24,74 гривні, євро - 27,35 - 27,69 гривні.

Нагадуємо:

5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,72 гривні за долар.