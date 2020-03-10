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Офіційний курс: гривня відчутно "просіла" до євро

Вівторок, 10 березня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 10 березня на рівні 24,92 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,23  (на 6 березня - 27,69 гривні).

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,81– 25,48 гривні. Євро купують по 27,90 гривні, продають по 28,83 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,23 - 25,69 гривні, євро - 28,27 - 28,99 гривні.

Нагадуємо:

6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 - 25,01 гривні за долар.

6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 – 24,72 гривні за долар.



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