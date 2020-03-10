АМКУ очікує падіння цін на бензин в українських АЗС

З огляду на обвал цін на нафту Антимонопольний комітет буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Зрозуміло, що очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС не доводиться – адже між сирою нафтою і автомобільним баком є сила-силенна ланок – транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо. Однак і практика негайного підвищення цін на бензин у випадку подорожчання нафти і дуже повільного зниження цін після здешевлення сировини теж має місце. "

В АМКУ заявляють, що рівень роздрібних цін має відповідати зовнішній кон’юктурі.

"... ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування", - резюмують у комітеті.

Нагадуємо:

Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Країни ОПЕК + на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і "не ОПЕК" будуть зняті.

Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній. Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв заявив, що угода з Організацією країн-експортерів нафти по зниженню видобутку нафти не відповідала інтересам РФ.

На тлі падіння цін на нафту на 30% європейські фондові індекси суттєво падають на початку торгів, провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до російського рубля.

19 лютого Північний апеляційний госпсуд відхилив апеляцію компанії "Альянс Холдинг" (мережа АЗС Shell) на рішення про стягнення з неї 79,4 мільйонів гривень штрафу і пені на користь Антимонопольного комітету.