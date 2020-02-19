АЗС Shell програло АМКУ апеляцію по штрафу на 79 мільйонів

Північний апеляційний госпсуд відхилив апеляцію компанії "Альянс Холдинг" (мережа АЗС Shell) на рішення про стягнення з неї 79,4 мільйонів гривень штрафу і пені на користь Антимонопольного комітету.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на рішення суду від 10 лютого.

Як повідомлялось, штраф був накладений на "Альянс Холдинг" у жовтні 2016 року разом із іншими шістьма операторами АЗС, яких комітет звинуватив у змові. Компанія отримала третій за розміром штраф після ОККО і WOG.

"Альянс Холдинг" намагався оскаржити рішення АМКУ в суді. Процес тривав три роки, у результаті в листопаді 2019 року Верховний суд остаточно відхилив позов компанії.

Нагадаємо:

У серпні 2019 року суд першої інстанції постановив стягнути з компанії 79 млн грн, а це рішення підтвердив апеляційний суд, після чого рішення вступило в законну силу з 10 лютого 2020 року. Це відкриває можливість для примусового стягнення коштів або арешту майна.