Верховний Суд призначив дату розгляду справи Суркісів по Приватбанку

Велика Палата Верховного Суду призначила розгляд справи за позовом Суркісів проти НБУ про законність процедури bail-in на 16 березня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

"Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками Приватбанку особами. Також вони хочуть скасувати конвертацію їх коштів на акції Приватбанку під час націоналізації (процедура bail-in)", - нагадують в Нацбанку.

Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку. При входженні держави в капітал такого банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним з ними особами.

У НБУ підкреслюють, що під процедуру bail-in потрапили кошти пов’язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн і завдяки цьому вдалось зменшити фінансове навантаження на державу.

Нацбанк також наголошує, що від цього судового процесу залежить відновлення процесу про оскарження націоналізації Приватбанку.

Нагадаємо:

31 січня Верховний Суд переніс розгляд справи про вклади Суркісів в ПриватБанку і законності bail-in на невизначений термін.

Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

У випадку негативного для держави рішення буде розблокований судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку.

У суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal — 16,6%.

Ця справа наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного адмінсуду не набуде чинності.

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Економічна правда