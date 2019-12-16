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Верховний суд відклав розгляд справи Суркісів і Приватбанку

Понеділок, 16 грудня 2019, 13:45
 

Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, знайоме з розглядом цієї справи, яка слухається в закритому режимі.

"Оголошено перерву до 31.01.2020. Перенесення в зв'язку з необхідністю ознайомитися ГПУ з матеріалами справи", – розповіло джерело.

Приватбанк, згідно з наявною інформацією, раніше вже виконав рішення судів першої та апеляційної інстанцій на користь Суркісів, однак для Нацбанку, Мінфіну і банку крім цих виплат важливим є питання відстояти законність процедури bail-in, оскільки в разі програшу шляхом сім'ї Суркісів, найімовірніше, підуть інші учасники цієї процедури на загальну суму понад 29 млрд грн.

Крім того, визнання її незаконною поставить під питання і всю націоналізацію Приватбанку.

За даними старшого юрисконсульта юридичного департаменту НБУ Сергія Колосюка, сьогодні вже йде близько 50 судових процесів по bail-in на загальну суму 20 млрд грн.

Нагадуємо:

18 грудня о 10:00 Печерський районний суд міста Києва розгляне позов Ігоря Коломойського про визнання інформації недостовірною та такою, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію;

19 грудня о 10:00 Шостий апеляційний адміністративний суд розпочне розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду м.Києва про оскарження неплатоспроможності Приватбанку.

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Приватбанк Суркіс Верховний суд

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