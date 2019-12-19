Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію Приватбанку

Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Про це заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що 16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

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Економічна правда