Суд щодо Приватбанку: У НБУ розповіли, що робитимуть у разі негативного рішення

Якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

Про це під час презентації грудневого звіту про фінансову стабільність заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Скасування націоналізації означає двосторонню реституцію, тобто відміну всіх інших дій, які були зроблені після націоналізації, включаючи докапіталізацію банку, в результаті чого банк втратить капітал та визнається неплатоспроможним. Всі наступні кроки ми будемо координувати з урядом", - розповіла вона.

За її словами, у випадку ухвалення негативного для держави рішення воно не матиме негайних господарських наслідків.